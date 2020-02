Controlli della Polizia a Salerno. Divieto di avvicinamento all’ex compagna per un uomo del Cilento

Continuano le attività della Polizia di Stato a Salerno per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità ed all’incidentalità stradale disposti dal Questore della Provincia di Salerno.

Gli agenti della Sezione Volanti coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno svolto controlli straordinari nel capoluogo cittadino per effettuare attività di contrasto ai reati predatori e per prevenire e sanzionare le violazioni al codice della Strada.

I controlli sono stati effettuati negli ultimi due giorni principalmente nella zona orientale della città, nella zona collinare e nel centro cittadino,nella zona di Fratte, Matierno ed agli snodi autostradali di ingresso.

Sono state elevate contestazioni per violazione al codice della strada di cui una a carico di due giovani a bordo di un ciclomotore che hanno provato ad eludere il controllo di Polizia ma sono stati identificati e sanzionati per non essersi fermati al posto di controllo e per la mancanza di copertura assicurativa e della revisione periodica.

Nel corso dell’attività, un 18enne è stato sorpreso con un quantitativo di marijuana per cui è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti, con conseguente sospensione della patente di guida.

E’ stata inoltre eseguita un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla ex compagna, emesso dall’Autorità giudiziaria, nei confronti di un uomo residente nel Cilento e fermato a bordo della propria autovettura.

– Claudia Monaco –