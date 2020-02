Minaccia i passanti con una bottiglia di vetro e tenta la fuga. Espulso pregiudicato nigeriano a Salerno

A Salerno, sul lungomare Colombo, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, su segnalazione di un collega libero dal servizio, sono intervenuti nei confronti di I. A., extracomunitario di origine nigeriana, nullafacente, pregiudicato, senza fissa dimora, già noto ai militari.

Il militare libero dal servizio ha notato l’extracomunitario che brandiva con fare minaccioso una bottiglia di vetro in direzione di alcuni cittadini per poi lanciarla verso un’area frequentata da bambini. Invitato dal militare intervenuto in ausilio dei cittadini a raccogliere la bottiglia, I. A. ha inveito contro quest’ultimo minacciandolo e tentando la fuga a bordo di un autobus, rifiutandosi di fornire i documenti di riconoscimento.

Fallito il primo tentativo di fuga, l’extracomunitario ha provato ad allontanarsi a piedi finché è stato fermato da altri colleghi in servizio di pronto intervento giunti sul posto a seguito della richiesta del militare.

Nonostante la presenza dei militari in uniforme I. A. ha continuato a resistere al controllo di polizia. Vinta la resistenza con non poca fatica l’uomo è stato condotto presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno per essere sottoposto ad identificazione.

Una volta identificato è stata scoperta l’irregolarità sul territorio nazionale e pertanto, ottenuto il nullaosta da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono state attivate le procedure per l’espulsione coattiva presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Brindisi.

L’esecuzione del provvedimento di espulsione scaturisce non solo dalla vicenda sopra evidenziata ma anche dai pregressi avvenimenti di cui I. A. si è reso protagonista in passato.

In particolare reati di minaccia, rissa, molestie nei confronti di minori, violenza sessuale, nonché resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

– Claudia Monaco –