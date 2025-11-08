Atto vandalico a Montecorvino Pugliano.

Attraverso una denuncia sui social il sindaco Alessandro Chiola ha reso noto il grave episodio che si è verificato in Piazza Wojtyla.

Sembrerebbe infatti che un adulto ed un bambino abbiano imbrattato le strutture della Piazza con delle bombolette spray.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso al Comune di ricostruire l’accaduto e ora sarà compito delle autorità identificare i responsabili.

“Quello che è ancora più scioccante e vergognoso è che un adulto con la barba mancino abbia coinvolto il proprio figlio minore in un atto del genere – ha scritto il sindaco Chiola – Questo non è solo un atto di vandalismo ma una vera e propria violazione dei princìpi morali e civili. Un adulto, che dovrebbe essere un esempio positivo per i più giovani, ha scelto di trasmettere valori sbagliati e di incitare un bambino a compiere un crimine. È una cosa che non possiamo tollerare”.

Il primo cittadino ha anche annunciato che il decoro della Piazza sarà ripristinato.