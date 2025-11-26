“Un grande dispiacere… e sì, anche molta rabbia”. Con queste parole la proprietaria di una bottega di artigianato situata nel centro storico di Salerno, a pochi passi dal Duomo, commenta il furto subito nella sua attività commerciale.

Ieri, in pieno giorno, è stata infatti rubata la Natività esposta sotto a una campana di vetro all’interno della bottega.

“Siamo davvero amareggiati – prosegue – era un oggetto a cui tenevamo molto, non solo per il valore, ma per il significato che rappresentava. Era un manufatto artigianale, realizzato con tempo, cura e passione. E allo stesso tempo non possiamo negarlo, siamo anche arrabbiati. È sconfortante e francamente inaccettabile vedere che qualcuno sia disposto a compiere un gesto così irrispettoso e meschino. Noi lavoriamo con impegno e rispetto per tutti, non andiamo in giro a prendere ciò che non ci appartiene. Ora dovete solo vergognarvi“.

Dopo la scoperta dell’accaduto è stata sporta denuncia e sono stati consegnati alle autorità competenti i video delle telecamere di sorveglianza.