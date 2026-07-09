La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Alessio Piazza, classe 2002, e del difensore Amedeo Silvestri.

Nato ad Agrigento, Piazza è cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Palermo, Parma e Lecce. Con la formazione Under 17 del Palermo si è messo in evidenza realizzando 10 reti in 18 presenze, rendimento che gli è valso il trasferimento al Parma, dove ha esordito nel campionato Primavera mettendo a segno 3 gol in 12 presenze. Successivamente è approdato al Lecce, prima di vivere un’esperienza in prestito all’ACR Messina. Negli ultimi anni ha proseguito il proprio percorso in Serie D, vestendo le maglie di Santa Lucia FC, Nardò e CastrumFavara. Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze con il CastrumFavara, confermandosi un attaccante dinamico e generoso al servizio della squadra.

Piazza arriva alla Gelbison con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, pronto a dare il proprio contributo al reparto offensivo rossoblù per la stagione 2026/27.

Silvestri invece è nato a Palermo il 21 febbraio 1992 ed è un difensore centrale di piede destro, che porta con sé esperienza, leadership e grande affidabilità maturate in una lunga carriera tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di numerose società, tra cui Cavese, Taranto, Acireale, Fidelis Andria, Nocerina e Barletta. Tra i professionisti spicca l’esperienza con la Cavese in Serie C e si è anche confermato come uno dei difensori più affidabili della categoria.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Nissa. Il suo percorso è caratterizzato da continuità di rendimento, personalità e solidità difensiva, qualità che rappresenteranno un importante valore aggiunto per il reparto arretrato rossoblù.

La società dà il benvenuto ad Alessio Piazza e Amedeo Silvestri augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia della Gelbison.