Controlli dei Carabinieri a Montesano. Sospesa l’attività di un bar, scattano sanzioni
Controlli dei Carabinieri per accertare violazioni e mancato rispetto delle regole negli esercizi pubblici.
A Montesano sulla Marcellana i Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofistivcazioni e Sanità), i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina unitamente a quelli dell’Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno effettuato dei controlli in due attività della zona. Presente, tra gli altri, anche l’Asl Salerno.
A seguito dei dovuti accertamenti è stata sospesa l’attività per un bar a causa di alcune carenze strutturali che dovranno essere sanate.
I due titolari dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni imposte.
Le sanzioni per entrambi sono di alcune migliaia di euro.