Presso l’Istituto Superiore Pomponio Leto di Teggiano, alla presenza di un un folto pubblico di ragazzi, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso Multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Un momento particolarmente significativo, che ha visto la partecipazione attiva delle nuove generazioni e ha rappresentato il punto culminante di un percorso avviato in occasione della 30ª edizione della storica rievocazione medievale, svoltasi l’11, 12 e 13 agosto 2025.

Dopo il grande successo della prima edizione, il concorso ha infatti rilanciato la propria proposta, offrendo un’importante occasione di partecipazione attiva e creativa, permettendo ai partecipanti di raccontare Teggiano e la sua storia attraverso linguaggi multimediali e contemporanei. Un percorso che ha trovato il suo naturale compimento proprio all’interno di un istituto scolastico, rafforzando il legame tra cultura, tradizione e nuove generazioni, in una visione che punta a rendere i giovani non solo spettatori, ma veri protagonisti della valorizzazione culturale e turistica della città.

Organizzato dalla Pro Loco Teggiano, con il contributo fondamentale della Fondazione Banco di Napoli, il concorso si è arricchito, in questa seconda edizione, di un elemento particolarmente significativo: l’introduzione di una sezione speciale dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori del Vallo di Diano (anno scolastico 2025/26).

Alla sezione dedicata agli adulti (nella quale sono stati premiati il miglior video, la migliore fotografia e il miglior saggio giornalistico) si è dunque affiancata quella riservata agli studenti, con riconoscimenti per la migliore fotografia e il miglior saggio giornalistico, a conferma della volontà di investire sulle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del territorio: la Dirigente Scolastica dell’IIS “Pomponio Leto” Maria D’Alessio, l’Assessore del Comune di Teggiano Lisa Grazia Babino, il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera, insieme a diversi membri del CDA, e il direttore artistico della 30ª edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” Giancarlo Guercio. Presenti anche Vincenzo La Maida e Greta De Paola, interpreti negli ultimi anni del Principe Antonello Sanseverino e della Principessa Costanza, figure simbolo della rievocazione medievale che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salernitana. La cerimonia di premiazione è stata moderata da Danila Pia Casella.

La qualità dei lavori presentati è stata molto elevata, rendendo particolarmente complessa la selezione dei vincitori, segno di una partecipazione attenta e di grande valore. La giuria, composta da figure di alto profilo, ha visto la presenza del dott. Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, del dott. Giancarlo Guercio e dello stesso presidente della Pro Loco Biagio Matera. Determinante, per la riuscita dell’iniziativa, è stato il sostegno della Fondazione Banco di Napoli, che ha creduto nel progetto fin dalla sua ideazione, contribuendo in maniera concreta al suo sviluppo e al buon esito del concorso.

Per la sezione adulti, nella categoria video, il premio è stato assegnato ex aequo a Rocco Trezza con “La Costanza di Teggiano” e a Carmen Andriuolo con “La Rievocazione di Diano”, che si sono entrambi aggiudicati un riconoscimento di 200 euro. La motivazione sottolinea che “i lavori hanno interpretato con forza narrativa lo spirito della rievocazione, dando vita a un racconto coinvolgente della corte, dei rituali e delle figure legate alla Principessa Costanza”.

Per il saggio giornalistico, nella sezione adulti, il premio è andato a Gianmario Sabini con l’elaborato “Alla Tavola della Principessa Costanza: il trionfo sull’oblio”, premiato con 400 euro. La giuria ha evidenziato come “l’elaborato abbia saputo raccontare con profondità e consapevolezza il valore storico e simbolico della Principessa Costanza, trasformando la cronaca in narrazione e restituendo il significato culturale e identitario della rievocazione”.

Per la fotografia, nella sezione adulti, il riconoscimento è stato assegnato a Camillo Garibaldi con lo scatto “I Custodi del Racconto”, anch’esso premiato con 400 euro. Secondo la motivazione “l’opera ha saputo catturare l’essenza della Rievocazione Storica ‘Alla Tavola della Principessa Costanza’, valorizzando uno degli aspetti più autentici: il lato umano, ironico e quotidiano della corte. In questo equilibrio tra storia e leggerezza, la fotografia riesce a raccontare che la memoria non è solo solennità, ma anche espressione viva, fatta di gesti, sguardi e identità condivisa”.

Per la sezione studenti, nella categoria fotografia, il premio è stato conferito a Daniele Maugeri per l’opera “Danza di Fuoco”, con in premio un tablet. La motivazione rileva che “l’opera si distingue per padronanza tecnica, uso consapevole della luce e capacità di restituire in modo originale e contemporaneo lo spirito intenso e spettacolare della manifestazione”.

Sempre nella sezione studenti, per il saggio giornalistico, il premio è andato ad Alessandro Raia con “Un giovane sbandieratore nello Stato di Diano”, anche in questo caso con in premio un tablet. La giuria ha riconosciuto al lavoro “originalità e autenticità, premiando uno sguardo capace di raccontare la rievocazione dall’interno, unendo esperienza diretta, sensibilità personale e forte legame con l’identità culturale della manifestazione”.

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di premiazione, ma anche una vera occasione di incontro tra generazioni, confermando il valore di iniziative come “IncontrArti” nel costruire un ponte tra tradizione e futuro, e nel promuovere Teggiano come città viva, dinamica e culturalmente attiva durante tutto l’anno.