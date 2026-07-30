Ieri la Polizia di Stato, con il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a due provvedimenti di sospensione temporanea della licenza nei confronti di alcuni esercizi pubblici, ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il primo provvedimento, della durata di sette giorni, è stato emesso su proposta del competente Comando dell’Arma dei Carabinieri, diretto dal Maresciallo Fabio Pignatiello, nei confronti di un esercizio pubblico di Campagna.

L’istruttoria ha evidenziato che l’esercizio era divenuto abituale luogo di ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia e di numerosi giovani, anche minorenni, che vi stazionavano fino a tarda sera, determinando frequenti episodi di schiamazzi e risse.

Il secondo provvedimento, della durata di dieci giorni, è stato adottato su proposta del competente Comando di Polizia Locale nei confronti di un esercizio pubblico di Battipaglia. Il provvedimento trae origine dagli esiti di un controllo amministrativo nel corso del quale è stata accertata l’organizzazione di uno spettacolo musicale e danzante in area pubblica in assenza delle autorizzazioni. Gli ulteriori accertamenti svolti hanno evidenziato la stabile frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia e di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche la presenza di situazioni riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’abuso di bevande alcoliche.

I provvedimenti adottati rientrano nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Salerno. La misura non ha natura sanzionatoria, ma risponde all’esigenza di carattere preventivo di impedire il protrarsi di situazioni di potenziale pericolosità sociale attraverso la temporanea chiusura dell’esercizio.