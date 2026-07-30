Si barrica in casa e minaccia alcune persone con un coltello a Salerno. Uomo trasportato in ospedale
Minaccia alcune persone in casa a Salerno.
È quanto accaduto questa mattina in Piazza Francesco Alario. Un uomo con problemi di salute, che non usciva di casa da mesi, avrebbe minacciato con l’arma rendendo necessario l’intervento della Pubblica Assistenza Vopi.
Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118 di Salerno, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e Vigili del Fuoco.
Dopo le operazioni di messa in sicurezza della polizia i volontari della Vopi hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti sanitari.