È stata presentata questa mattina a Sant’Arsenio la Radiologia territoriale dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità, un servizio di ultima generazione con strumentazioni all’avanguardia che arricchisce il presidio.

Dal 1° settembre sarà attivo cinque giorni a settimana (8.00-20.00) con un medico radiologo supportato da un tecnico. Il personale del “Curto” di Polla integrerà quello del Distretto.

Al tavolo dei lavori di presentazione sono intervenuti il sindaco Donato Pica, il Direttore Generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario del Distretto 72 Luigi Mandia e il Direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini Andrea Manto.

Presenti, tra gli altri, i Sindaci e gli amministratori comunali del comprensorio, tra cui quello di Polla Massimo Loviso, quello di Teggiano Michele Di Candia e di San Rufo Michele Marmo, il presidente e il vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e Antonio Pagliarulo, il cappellano dell’ospedale, don Tony Palma, il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina Veronica Pastori e la Polizia Municipale di Sant’Arsenio.

“Ho sempre ritenuto che le inaugurazioni non rappresentino mai un punto di arrivo ma di partenza verso l’attivazione di nuovi servizi – ha esordito il sindaco Pica, dopo aver mostrato ai presenti l’Ospedale e la Casa di Comunità -. Ci siamo prefissati di realizzare una sorta di ospedale del territorio: nonostante le difficoltà, la sinergia istituzionale ha funzionato, grazie al raccordo tra Regione, ASL e Istituzioni locali. Molti cantieri sono conclusi, nei prossimi mesi cercheremo di riempire questo progetto di ulteriori contenuti. Abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo, si apre una nuova sfida che parte con moderato ottimismo. Abbiamo la fortuna di avere al vertice dell’ASL una persona di spessore, per cui l’auspicio è che si possano realizzare sempre più obiettivi per la sanità del territorio“.

“Possiamo dire che qui a Sant’Arsenio si realizza davvero uno dei primi Ospedali di Comunità in Italia – ha commentato il Direttore Generale dell’ASL -. In territori come questo la cura della persona diventa una mission ancora più difficile. Quando siamo partiti, qualche anno fa, lo scopo era quello di realizzare una realtà territoriale multidisciplinare che fornisse varie offerte. L’obiettivo collegato alla Radiologia è quello di rendere il servizio attivo 7 giorni su 7. Ma la grande sfida è fare in modo che queste strutture diventino piene di attività, noi operatori abbiamo il dovere morale di farle vivere al meglio. Le persone dovranno avere equità di accesso alle cure, anche se vivono in una piccola periferia“.

Continuare a curare gli acuti nell’ospedale di Polla e delocalizzare altri servizi essenziali presso l’Ospedale di Comunità e in punti del territorio più vicini a tutti è al centro del programma dell’Azienda Sanitaria. E proprio il Direttore del “Curto” ha sottolineato l’importanza di questa nuova “rete” che include presidio ospedaliero e Ospedali di Comunità, evidenziando che “oggi all’ospedale di Polla arriva gente da varie zone, anche da Salerno, perché abbiamo tanti buoni Reparti. Ma chi ci aiuta davvero sono le risorse umane e andremo avanti così per il bene di tutta la comunità“.

Il Direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini Andrea Manto ha infine spiegato come mai la scelta di istituire la Radiologia territoriale sia ricaduta su Sant’Arsenio: “Abbiamo puntato su questo territorio perché la struttura era già disponibile e l’obiettivo è di utilizzare al massimo le apparecchiature di cui l’abbiamo dotata, perché non possiamo più permetterci di sprecare risorse“.