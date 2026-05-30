Tragedia sul lungomare di Capaccio Paestum all’alba di oggi quando si è verificato un incidente in scooter.

In sella viaggiavano il 27enne Osvaldo Di Giaimo di Castellabate e il 39enne Cristian Ventura, siciliano ma residente a Castellabate. Lo scooter, per cause da accertare, è andato a sbattere contro un muretto in via Poseidonia e i due nell’impatto sono caduti sull’asfalto.

Per loro non sono valsi a nulla i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli.

“Un altro drammatico incidente stradale colpisce la nostra comunità. La notizia della prematura scomparsa di Osvaldo e Cristian ci rattrista profondamente. In questo momento di grande dolore il nostro abbraccio più sentito va alle rispettive famiglie e a tutti coloro che volevano bene a questi ragazzi” ha scritto il sindaco di Castellabate Marco Rizzo.