La Questura di Salerno prosegue con continuità l’attività di prevenzione e controllo del territorio con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale, parcheggiatori abusivi e truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Sono stati predisposti servizi mirati nelle aree maggiormente interessate, anche attraverso dispositivi ad alto impatto e l’impiego coordinato di personale della Polizia di Stato in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, secondo le determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

Nel corso delle attività sono state elevate 44 sanzioni amministrative e sono stati adottati 27 provvedimenti nei confronti di persone dedite ad attività abusive e quattro di loro sono stati sottoposte a sorveglianza speciale.

La misura della sorveglianza speciale rappresenta uno strumento di prevenzione particolarmente incisivo, applicato nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, spesso già note alle Forze di Polizia per reiterate condotte illecite. Gli interessati sono destinatari di specifiche prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, quali l’obbligo di dimora, il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, e anche limitazioni negli orari di uscita, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati. L’applicazione della misura consente, dunque, un controllo più stringente del territorio e un’efficace azione di contrasto nei confronti delle forme di illegalità diffusa.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione delle truffe, mediante incontri informativi, iniziative di sensibilizzazione e attività di prossimità rivolte alla cittadinanza con riguardo alle persone anziane. Si rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette o episodi di illegalità, in particolare la presenza di parcheggiatori abusivi, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 ovvero utilizzando l’applicazione YouPol della Polizia di Stato.

La Questura assicura che l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità proseguirà con determinazione, a tutela della sicurezza pubblica e nel rispetto delle competenze istituzionali.