Grandi festeggiamenti in casa dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Al PalaTricalle di Chieti al massimo Campionato Nazionale individuale Gold Allieve Filomena Marmo sale sul tetto d’Italia e si impone fra le 24 finaliste nazionali, conquistando una meritata medaglia d’argento nella classifica assoluta A5.

Traguardo storico per la società e per la Campania: al suo attivo Filomena vanta tre medaglie nazionali su cinque in questo massimo Campionato Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, infatti aveva ottenuto già un altro argento nel 2022 e un bronzo nel 2023.

Gara fantastica e Filomena con la sua grazia e la sua bellezza ha emozionato pubblico e giuria: tutti i presenti le hanno fatto i complimenti e per qualche piccola imprecisione si è giocata il Titolo di Campionessa, infatti lo sfiora per soli 0,70 decimi di punto. Per punteggio è prima in Italia alla palla col punteggio di 23,500.

L’emozione è stata grande, esperienza indimenticabile, sentimenti indescrivibili: dopo il grumo allo stomaco, la scritta su quel tabellone che decreta le prime tre più brave d’Italia e sulle note dell’inno italiano tutto si scioglie in un fiume di lacrime di gioia e abbracci.

La Maestra Rosaria Bruno ringrazia tutti quelli che contribuiscono a costruire questi eccezionali risultati, la società organizzatrice Armonia d’Abruzzo e la FGI.