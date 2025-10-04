La Polizia di Stato di Salerno nella giornata di ieri ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nel comune di Battipaglia.

Lo specifico servizio, che si è svolto con l’impiego di equipaggi del Commissariato di Battipaglia e del Reparto Prevenzione Crimine, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio.

Sono stati controllati 111 persone di cui 17 con precedenti di polizia, 55 veicoli, 17 extracomunitari e 2 attività commerciali.