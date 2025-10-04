Il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, con apposita delibera di Giunta, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all’intervento “Ripristino sentieri di accesso al centro storico”.

La Giunta regionale della Campania ha programmato le risorse residue nell’ambito della linea di azione “Piano Strategico Cultura e Turismo” da destinare per le annualità 2026, 2027 e 2028 e l’Amministrazione Di Candia ha dato mandato agli Uffici per la redazione di un piano delle “Opere Infrastrutturali nel Comune di Teggiano per uno Sviluppo Strategico del Vallo di Diano”.

La Regione poi tra gli interventi programmati ha inserito il Comune di Teggiano al quale è stato assegnato l’importo di 1.800.000 euro.