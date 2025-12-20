Domani a Polla un evento per scoprire chi si nasconde dietro la figura di Santa Claus
A Polla si saluta il 2025 con la magia del Natale.
Presso la chiesa di San Nicola dei Latini è possibile scoprire il personaggio che si nasconde dietro la figura di Santa Claus. Inoltre, si potrà esplorare la grandezza storica e artistica della Chiesa Madre.
L’appuntamento è per domani, 21 dicembre, dalle ore 16:30 alle 19:00. Gli organizzatori assicurano che sarà un viaggio nel tempo tra storia e leggenda, dal racconto di San Nicola fino a Santa Claus.