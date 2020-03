Contrasto al Coronavirus. Sanificazione dei supermercati Conad e Todis del Gruppo Biscotti

La sanificazione totale degli ambienti è attualmente in corso presso i punti vendita a marchio Conad e Todis del Vallo di Diano appartenenti al Gruppo Biscotti.

“In questa settimana concluderemo la sanificazione di tutti gli ambienti dei nostri Store del Vallo di Diano affinché i nostri clienti e i nostri collaboratori possano fare la spesa e lavorare in tutta sicurezza” è il commento della titola Cristina Biscotti.

Il processo di disinfezione è già iniziato nei punti vendita Conad di Sala Consilina, Teggiano e presso il Todis di Sassano, per poi proseguire con il Superstore Conad di Atena Lucana presso il Centro Commerciale Diano, il punto Todis a Sant’Arsenio e lo Store Conad di Sant’Arsenio situato all’interno del Cassiopea Shopping Center.

In perfetta sintonia con le disposizioni nazionali, regionali e locali “abbiamo chiuso i bar-tavola calda e la pasticceria – il commento di Biscotti – ma nei supermercati il reparto gastronomia calda e dolci è sempre fornito e disponibile al cliente“.

Un’attenzione particolare alla clientela che da sempre contraddistingue i punti vendita gestiti dalla famiglia Biscotti e che in queste ore si intensifica sempre di più per rendere il momento della spesa quotidiana più sereno sia per i lavoratori che per i clienti.

Un messaggio di speranza e di impegno quotidiano quello che proviene da Cristina Biscotti, che non esita a incoraggiare quanti scelgono ogni i giorno i prodotti Conad e Todis:”Insieme vinceremo“.

– Maria De Paola –