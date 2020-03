Coronavirus. Il sindaco di Ottati per far restare i cittadini a casa regala la frutta a domicilio

Al fine di evitare il più possibile ogni spostamento dall’abitazione e per fronteggiare le riscontrate difficoltà di reperimento sul territorio comunale, è in corso la distribuzione di un sacchetto di frutta per ogni famiglia di Ottati.

L’iniziativa del sindaco Elio Guadagno, per ragioni organizzative, è stata suddivisa in due tranche che si concluderanno nella giornata di oggi. A consegnare la frutta volontari muniti di dispositivi individuali di protezione.

Inoltre, per ottemperare alle raccomandazioni fornite, si è provveduto ad ordinare mascherine e guanti che, salvo ulteriori ritardi nella fornitura giustificate dalla difficoltà di rinvenimento, verranno distribuite nei prossimi giorni ai cittadini così come è stato fatto per la frutta.