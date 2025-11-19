Continuano i lavori in A2 a Salerno. Completamento degli interventi a dicembre
Sono in corso, nel rispetto del cronoprogramma, le lavorazioni per l’installazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo il tratto dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra il km 1,500 e il km 0,000, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Salerno.
L’accelerazione delle attività di cantiere si rende necessaria per consentire, nel più breve tempo possibile, la rimozione delle interferenze sulla circolazione in vista delle imminenti festività, periodo durante il quale la Città di Salerno registra un significativo incremento del flusso turistico e della mobilità veicolare.
Il completamento degli interventi è previsto nei primi giorni di dicembre così da garantire la massima fluidità del traffico nelle settimane di maggiore intensità di spostamenti.