Scontro tra auto e scooter a Teggiano. Due ragazze in ospedale
Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Teggiano, in località Prato Perillo, dove si è verificato un incidente.
Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Prato e via Prato V tra una Fiat Panda con alla guida un giovane di San Rufo e uno scooter con in sella due ragazze del posto.
Illeso il conducente della vettura, mentre per le ragazze si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che le hanno accompagnate in ospedale a Polla per maggiori accertamenti.
Sul posto per i rilievi presenti gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Andrea De Rosa con il coordinamento del Vicecomandante Eliseo Innamorato.