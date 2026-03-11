Contenimento delle liste d’attesa in Basilicata. Dalla Giunta regionale risorse per quasi 4 milioni di euro
Ammontano a quasi 4 milioni di euro le risorse destinate dalla Regione Basilicata al contenimento delle liste d’attesa per la specialistica ambulatoriale delle Aziende sanitarie e ospedaliere del SSR per il 2026.
La Giunta regionale ha approvato i Piani attuativi aziendali che consentiranno di potenziare l’offerta di visite ed esami specialistici e migliorare l’accesso alle cure per i cittadini lucani.
Come spiegato, il provvedimento consente alle aziende sanitarie regionali di incrementare l’offerta attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire il rispetto delle classi di priorità previste dal sistema nazionale di gestione delle liste.
I Piani individuano le prestazioni di specialistica ambulatoriale da potenziare entro il 31 dicembre, sulla base dell’analisi dei fabbisogni assistenziali, dei volumi di attività e dei tempi di attesa registrati nelle diverse strutture sanitarie regionali.
Il provvedimento definisce inoltre indirizzi operativi per l’attuazione delle attività, favorendo una programmazione coordinata tra le Aziende sanitarie e un utilizzo più efficiente delle agende di prenotazione.