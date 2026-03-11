Agli Istituti Athena di Teggiano il corso per diventare Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità
Nuovo corso in partenza presso gli Istituti Athena di Teggiano.
Diventa ASACOM – Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità.
Un percorso formativo completo, pensato per chi vuole fare la differenza nel mondo dell’inclusione scolastica e sociale.
Il corso sarà 100% online e la qualifica è valida per lavorare in scuole e strutture educative. Inoltre puoi ottenere +1 punto ATA.
Per informazioni e maggiori dettagli: 327 914 9046.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –