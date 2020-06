Consorzio Bonifica Vallo di Diano Tanagro. Al via manifestazione d’interesse per la manutenzione dei canali

Al fine di coinvolgere le imprese agricole locali nelle attività di manutenzione dei canali e incrementare, così, i servizi ai consorziati, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro ha avviato la procedura per la formazione di un elenco di imprenditori agricoli candidati ad assumere in appalto lavori di manutenzione ordinaria dei canali di bonifica per il 2020. Le imprese iscritte nell’elenco potranno partecipare a procedure negoziate per l’affidamento dei lavori.

Le aziende dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico professionale e l’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta.

Il Consorzio intende affidare ad aziende agricole locali l’esecuzione delle operazioni di decespugliamento dell’erba e della rimozione della vegetazione arborea, necessarie ad una corretta gestione della rete di canali di bonifica del comprensorio, e a piccoli movimenti di terra necessari alla rimozione di ostruzioni di sezioni di canali.

Le aziende agricole che intendono manifestare il proprio interesse ad eseguire lavori di manutenzione ai canali di bonifica devono: essere operative nei territori dei Comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sassano e Teggiano; essere consorziati ed in regola con i contributi consortili; essere iscritte alla Camera di CIAA di Salerno ed in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi; essere dotate di attrezzature e macchinari idonei alle lavorazioni da eseguire.

La domanda dovrà essere compitala e inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 18 giugno prossimo.

CLICCA QUI per scaricare la modulistica.

– Paola Federico –