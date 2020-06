Oggi chi viaggia non desidera soltanto visitare un luogo, ma vuole viverlo attraverso esperienze che raccontano il territorio anche grazie ad un prodotto d’eccellenza. Per questo motivo L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina, in occasione della ripartenza, ha pensato ad una nuova serie di proposte che riguardano le esperienze da vivere prettamente nel Cilento con un percorso tra tradizione e gusto.

Diverse saranno le degustazioni da poter scegliere, tra cui quella del vino in uno spazio in cui si avverte in maniera forte e viva la passione che da sempre anima il lavoro di veri professionisti del settore o quella della birra con il racconto dei principali stili birrai, dalle chiare pils alle stout irlandesi, dalle belghe d’abbazia e trappiste alle weizen tedesche.

Formaggi, salumi, ortaggi di stagione, bruschette con il genuino olio extravergine di produzione propria e altre prelibatezze per allietare il palato oppure degustazione di prodotti alimentari antichissimi, come il fico del Cilento, rielaborato con cura in confettura, melassa o riproposto nella versione naturale essiccata al sole secondo tradizione. E, ancora, il corso di cucina in una famiglia cilentana, per scoprire i segreti della cucina tipica e le loro tradizioni o il tour alla scoperta della mozzarella, all’interno di una terra ricca di storia o il picnic in giardino per mangiare sull’erba e far divertire i più piccoli con mille giochi che gli spazi aperti possono offrire.

Per maggiori informazioni sulle esperienze di gusto de L’Araba Fenice Hotel & Resort e per prenotare è possibile telefonare al numero 0828/1992328 oppure scrivere a reception@arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –