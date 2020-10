Conosciuto come “patrono di internet”, Carlo Acutis è diventato Beato. Sua madre è originaria di Centola

È stato proclamato beato il giovane Carlo Acutis, noto 15enne morto nel 2016 per una leucemia fulminante. Carlo, conosciuto già come “patrono di internet” per la sua passione per l’informatica, è il primo ad essere canonizzato ad aver avuto in vita un profilo Facebook, attraverso il quale ha dato testimonianza della sua fede.

Sua mamma, Antonia Salzano, è originaria di Centola e per questo la beatificazione del ragazzo interessa la diocesi di Vallo della Lucania. Lunedì 12 ottobre, infatti, alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Maria a Vallo della Lucania sarà celebrata una Santa Messa in onore del Beato Carlo Acutis, presieduta dal Vescovo Ciro Miniero.

Già dichiarato venerabile nel luglio 2018 da Papa Francesco, Carlo Acutis oggi è diventato beato dopo che la Congregazione della cause dei Santi ha esaminato un suo miracolo, avvenuto nell’ottobre del 2010 nella chiesa di San Sebastiano a Campo Grande in Brasile: dopo aver toccato una reliquia di Carlo, un bambino che soffriva di una grave anomalia al pancreas è risultato completamente guarito.

“Carlo era generoso, altruista e puro – ha raccontato la madre Antonia -. Spesso si recava a Centola, mio paese d’origine, per pregare. Era molto amato dai suoi amici, non si sentiva superiore a nessuno. Carlo è stato per me un salvatore, grazie a lui la mia fede è cresciuta. Usava la tecnologia per parlare di Dio, è stato profetico anche in questo”.

Carlo Acutis è conosciuto già in tutto il mondo per la sorpresa che ha destato la sua salma all’esumazione. Il corpo, l’anno scorso, dopo 3 anni dalla morte, è stato trovato completamente intatto. Alto 1,82 m come da carta d’identità e pesante 70 kg, gli stessi verificati al momento del decesso. Solo la pelle si era un po’ scurita.

Durante la cerimonia tenuta ad oggi ad Assisi, presieduta dal Cardinale Agostino Vallini, è stata esposta la reliquia del cuore del giovane Carlo Acutis.

– Paola Federico –