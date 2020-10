Alla Farmacia Di Muria di Padula Scalo il metodo per prevenire le malattie da raffreddamento

Per prevenire l’insorgere delle fastidiose patologie invernali la Farmacia Di Muria di Padula Scalo propone l’oligoterapia per un’efficace sinergia per rinforzare le difese immunitarie.

L’oligoterapia è un metodo per prevenire e curare le malattie attraverso l’assunzione di sostanze chimiche chiamate oligoelementi, presenti in piccolissime quantità nella materia vivente: Manganese, Magnesio, Zinco, Rame e Selenio.

Una terapia adatta a grandi e piccini che può aiutare nel difficile periodo autunnale quest’anno gravato dall’emergenza Covid-19.

Anche la terapia a base di piante può supportare l’organismo come ad esempio l’utilizzo dell’Echinacea e l’Astragalo, che hanno una notevole efficacia nello stimolare le difese immunitarie per prevenire le malattie da raffreddamento di origine virale.

Si tratta di prodotti efficaci e molto ben tollerati. Il loro uso deve però essere adattato ad ogni singolo paziente in base ad una serie di parametri quali l’età, lo stato di salute e la severità dei sintomi.

Per questo è importante un consiglio esperto

Ne abbiamo parlato con il dottore Alberto Di Muria, titolare dell’omonima Farmacia.

