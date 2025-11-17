La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo che prevede contributi alle imprese del settore turistico per migliorare la sostenibilità, aumentare la fruibilità e l’accessibilità, incentivare l’attrattività delle destinazioni e sviluppare il turismo modellato dalle nuove tecnologie.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3.000.000 euro, a valere sui fondi regionali e sui fondi assegnati dal FUNT – Conto capitale.

Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno due bilanci o presentato almeno due dichiarazioni dei redditi, in possesso di CUSR e CIN con codice Ateco primario in uno dei seguenti settori: – 55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili – 55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping – 55.20.1 Ostelli – 55.20.2 Rifugi e baite di montagna – 55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze – 55.30.01 – Campeggi – 55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali; avere l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata in via telematica a partire dal 1° dicembre fino alle ore 23:59 del 30 gennaio.

“Noi di Confesercenti – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo un servizio di analisi e raccolta documentale, predisposizione del progetto e trasmissione della richiesta di contributo, monitoraggio della richiesta e rendicontazione del contributo”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.