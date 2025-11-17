Entusiasmo travolgente e voglia di fare per il bene del territorio: sono questi i due aspetti che hanno caratterizzato ieri a Polla la presentazione della candidatura di Federica Mignoli alle Elezioni Regionali che si terranno il 23 e 24 novembre.

Per sostenere la candidatura della Mignoli era presente l’onorevole Attilio Pierro che ha sottolineato: “Conoscete tutti Federica e quello che ha fatto per il vostro comune. E’ una ragazza brillante, decisa sulle cose e non si fa intimidire. La Lega ha bisogno di questi amministratori. Lei ci ha creduto, anche noi ci abbiamo creduto e siamo qui ad affrontare questa campagna elettorale. Ho aderito alla Lega nel 2015 perché vedevo che al Nord le cose funzionavano e funzionano ancora. La sanità funziona e infatti partiamo da qui per andarci a curare ma spesso le eccellenze sono persone del Sud. Perché possiamo andare al Nord a curare le persone e al Sud non lo possiamo fare? Purtroppo è la politica: in regione Campania tra un medico bravo e uno meno bravo, basta che si ha una tessera di partito e si sceglie quello meno bravo. Crediamo che nel mondo sanitario la politica non debba incidere. I trasporti da noi non funzionano e abbiamo solo problematiche. Ci stiamo lavorando ed a livello governativo stiamo portando avanti iniziative anche per il Sud. A livello regionale non c’è un’unione di intenti in riferimento ai nostri territori e non c’è una collaborazione tra gli imprenditori. Non c’è una sinergia tra i Comuni e tra Enti”.

L’onorevole ha fatto anche riferimento all’Alta Velocità nel Vallo di Diano aggiungendo che “i vari amministratori fanno la gara su come chiamare la Stazione ma l’importante è farla arrivare. Abbiamo altre esigenze, ci vogliono altre infrastrutture per collegare meglio le aree interne. Mettere in rete il Golfo di Policastro con il Vallo di Diano vuol dire che un domani che ci sarà l’Alta Velocità con la fermata la richiesta ci sarà. C’è una visione distorta del territorio e ognuno pensa al suo piccolo orticello senza pensare a livello sovracomunale. Ci servono opere che portano economia e servizi su tutto il territorio. Siamo noi che dobbiamo stare a disposizione della gente e del territorio e non il contrario. Dobbiamo creare quel collegamento tra la Regione Campania e il Governo che non c’è stato e se vincerà il centrosinistra continuerà a non esserci”.

Mignoli ha una carriera politica ben avviata: è stata eletta la prima volta nel 2018 durante l’Amministrazione del compianto sindaco Rocco Giuliano per poi ricandidarsi alle Elezioni Amministrative nel 2021 e in questa tornata elettorale scende in campo con la Lega a sostegno del candidato Presidente Edmondo Cirielli.

“Oggi sento una responsabilità maggiore e la mia scelta di metterci la faccia e di iniziare questo percorso non è stata facile – dichiara – Dopo quello che mi è successo a livello comunale, ho avuto un attimo di fermo e mi sono sentita mortificata per tutto quello che avevo dato per il mio paese e la mia gente. Ho deciso di iniziare un percorso per il territorio che spero di poter rappresentare. Quello che manca qua sono forti riferimenti politici e dobbiamo iniziare a costruirli insieme. Siamo in una zona dove la sinistra la fa da padrone e queste logiche politiche che abbiamo subito ci stanno portando alla perdita di servizi. Abbiamo un territorio bellissimo, qualità di vita apprezzabile, tessuto economico importante ma la politica non sta creando le condizioni affinché gli imprenditori possano restare qui. Spero che un domani le prossime generazioni possano dire che le condizioni ci sono e restano. Non possiamo sottostare a logiche fatte di promesse vuote e una politica fatta di clientelismo e favori che spesso sono diritti”

“Il voto è un momento di fiducia che una persona ripone nell’altra: chiedo il vostro sostegno, della vostra famiglia e dei vostri amici. Senza i numeri non andiamo da nessuna parte. Ci abbiamo messo la faccia ma lo facciamo perché abbiamo voglia di rappresentare i nostri territori” conclude Federica Mignoli.

Presente anche il candidato Mimì Minella mentre a moderare l’incontro è stato l’avvocato Alba Caputo.

Mercoledì 19 novembre, alle ore 9, presso l’Hotel Insteia Federica Mignoli e il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli incontreranno i cittadini per un altro momento di confronto.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Federica Mignoli