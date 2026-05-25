La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino, rende noto che si è concluso il progetto GOL Scuola Formazione, iniziativa inserita nel Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” della Regione Campania e rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

“Per questo anno scolastico – spiega la presidente Aquino – i corsi hanno coinvolto gli studenti delle classi quinte, grazie all’azione congiunta di Confesercenti Provinciale di Salerno e degli Enti di Formazione Faidee e PSB”.

Hanno partecipato al progetto gli Istituti “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano, “Pisacane” di Sapri, “Da Vinci” di Sapri, “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni e “Genoino” di Cava de’ Tirreni”.

Il percorso formativo ha riguardato le competenze digitali di base in informatica, offrendo agli studenti la possibilità di acquisire crediti utili per il percorso scuola-lavoro. Tutti gli alunni coinvolti hanno inoltre sostenuto e superato con successo l’esame per la certificazione EIPASS, attestato riconosciuto a livello internazionale.

La presidente Aquino ha sottolineato come il progetto sia stato possibile grazie alla sinergia tra le delegazioni di Confesercenti Provinciale Salerno, in particolare quelle del Golfo di Policastro, di Cava de’ Tirreni e di Vallo della Lucania.

“Si chiude questa prima tornata formativa, dandoci appuntamento al prossimo anno scolastico per nuovi percorsi dedicati ai giovani. Sono sempre molto felice quando si parla di crescita e formazione: esperienze come questa vanno consolidate e portate avanti. Grazie ai docenti, ai dirigenti scolastici, alle delegazioni Confesercenti e ai nostri staff organizzativi” ha concluso Aquino.

Per informazioni e supporto, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 e sul sito www.impresealcentro.it.