Tutto esaurito al concerto dei Crossover Quartet organizzato dalla cooperativa sociale “Il Sentiero” e patrocinato dal Comune di Teggiano che si è tenuto presso il Complesso monumentale della “SS. Pietà”.

Protagonisti assoluti della serata un quartetto di altissimo livello composto da Antonio Cimino al flauto, Francesco Langone alla chitarra, Fabio Schiavo al pianoforte e Cosimo Lingardo al contrabbasso.

Il programma proposto particolarmente accattivante con musiche di Bolling, Morricone, Piazzolla e Galliano ha toccato il pubblico tra momenti di emozione e applausi sentiti.