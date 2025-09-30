Stroncato da un malore a 11 anni. Domani Montecorvino Pugliano intitola a Ruben Lamberti un campo da calcio
Domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 18:00 la comunità di Montecorvino Pugliano si riunirà per intitolare il campetto da calcio a Ruben Lamberti, bambino di 11 anni strappato alla vita da un malore mentre era in doccia.
“I sogni di Ruben volano ancora tra i colori, il gioco e l’amore della sua comunità” fanno sapere dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Chiola.
Per l’11enne si terrà un momento di raccoglimento e di omaggio alla sua memoria, che coinvolgerà familiari, amici e cittadini.
Tutti sono invitati a partecipare alla cerimonia che rappresenta un segno di affetto e solidarietà per la famiglia di Ruben e per tutta la comunità.
