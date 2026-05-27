Confesercenti Vallo di Diano al “Pomponio Leto” presenta i corsi di autoimprenditorialità Resto al Sud 2.0
Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino, ha incontrato gli studenti delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano per illustrare i nuovi Corsi di autoimprenditorialità rivolti ai giovani nell’ambito del programma Resto al Sud 2.0, iniziativa finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese e a favorire lo sviluppo economico locale.
“Si tratta di corsi che non servono soltanto a presentare un progetto di autoimpresa – ha spiegato la presidente Aquino – ma a gettare le basi per stimolare il futuro dei giovani, rendendoli più consapevoli delle opportunità, delle agevolazioni e del contesto economico in cui vivono. Ricordo che i corsi, di 100 ore, sono gratuiti e sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare un’attività con Resto al Sud 2.0. I partecipanti possono ottenere fino a 10 punti di credito nella griglia di valutazione di Invitalia ed essere esentati da uno dei quattro colloqui previsti”.
L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra Confesercenti e gli studenti, confermando il valore della collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà produttive del territorio.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente scolastica Maria D’Alessio, al vicepreside Antonio La Maida e al professore Aumenta, promotore dell’iniziativa. “La collaborazione tra Confesercenti Vallo di Diano e le scuole del territorio si rafforza sempre di più” ha sottolineato la presidente Aquino.
Per informazioni e per le iscrizioni ai corsi di autoimprenditorialità lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 e sul sito www.impresealcentro.it.