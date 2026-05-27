Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino, ha incontrato gli studenti delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano per illustrare i nuovi Corsi di autoimprenditorialità rivolti ai giovani nell’ambito del programma Resto al Sud 2.0, iniziativa finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese e a favorire lo sviluppo economico locale.

“Si tratta di corsi che non servono soltanto a presentare un progetto di autoimpresa – ha spiegato la presidente Aquino – ma a gettare le basi per stimolare il futuro dei giovani, rendendoli più consapevoli delle opportunità, delle agevolazioni e del contesto economico in cui vivono. Ricordo che i corsi, di 100 ore, sono gratuiti e sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare un’attività con Resto al Sud 2.0. I partecipanti possono ottenere fino a 10 punti di credito nella griglia di valutazione di Invitalia ed essere esentati da uno dei quattro colloqui previsti”.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra Confesercenti e gli studenti, confermando il valore della collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà produttive del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente scolastica Maria D’Alessio, al vicepreside Antonio La Maida e al professore Aumenta, promotore dell’iniziativa. “La collaborazione tra Confesercenti Vallo di Diano e le scuole del territorio si rafforza sempre di più” ha sottolineato la presidente Aquino.

Per informazioni e per le iscrizioni ai corsi di autoimprenditorialità lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 e sul sito www.impresealcentro.it.