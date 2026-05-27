Carenze igieniche in un ristorante di sushi a Sala Consilina. Scatta la chiusura
Carenze igienico-sanitarie, scatta la chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina.
Ieri i controlli da parte dell’ASL Salerno avrebbero portato alla scoperta di rilevanti problematiche collegate all’igiene all’interno dell’attività di ristorazione gestita da cittadini di nazionalità straniera.
In seguito ad un accurato sopralluogo è stata quindi disposta la sospensione della licenza del ristorante, che comporta la chiusura al pubblico fino a quando le carenze non saranno sanate.