Proseguono e si intensificano a Marina di Camerota i controlli della Polizia Municipale disposti sul territorio comunale per garantire il rispetto delle regole, il decoro degli spazi pubblici e il corretto adempimento degli obblighi da parte delle attività economiche. Le verifiche hanno già portato a sanzioni e sequestri, interessando stabilimenti balneari, strutture ricettive, residenti e turisti.

Sul fronte della gestione dei rifiuti, sono stati elevati verbali di contestazione a carico di stabilimenti balneari per l’errato conferimento, mentre diverse persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese ad abbandonare impropriamente rifiuti domestici all’interno dei cestini gettacarte pubblici, che non possono essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni.

L’attività della Polizia Municipale ha interessato, inoltre, il rispetto delle norme sul decoro urbano. Alcuni turisti sono stati sanzionati perché sorpresi a circolare a torso nudo nelle aree in cui tale comportamento è vietato dalle disposizioni comunali.

Attenzione anche alle spiagge: alla Calanca sono stati effettuati i primi interventi finalizzati a contrastare l’occupazione abusiva dell’arenile. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di ombrelloni e sedie lasciati sulla battigia con l’intento di prenotare il posto, sottraendo di fatto porzioni di spiaggia alla libera fruizione.

Un’ulteriore operazione per il ripristino del decoro è stata condotta in viale Pietro Troccoli, dove è stato sequestrato materiale rinvenuto sul suolo pubblico.

Parallelamente sono ufficialmente partiti i controlli mirati al contrasto dell’evasione dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive. Hanno portato all’elevazione dei primi verbali per casi di mancato o parziale versamento del tributo dovuto.

L’attività della Polizia Municipale proseguirà anche nelle prossime settimane, con controlli sul territorio finalizzati al rispetto delle ordinanze, alla tutela del decoro urbano e delle spiagge e alla verifica degli adempimenti previsti per le attività economiche e ricettive.