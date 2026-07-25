Ieri sera la Polizia di Stato, in ottemperanza alle ordinanze emesse dalla Questura, relative all’intensificazione delle misure di vigilanza e prevenzione relativa ai servizi per la cosiddetta movida cittadina, il personale della Divisione P.A.S., unitamente a quello del N.O.S. della Polizia Municipale è stato impiegato in attività specifiche di controllo.

Nello specifico, il titolare di un’attività commerciale temporanea di vendita di oggetti preziosi è stato sanzionato amministrativamente per aver esercitato l’attività in difetto di licenza del Questore ex art. 127 T.U.L.P.S.

I preziosi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed affidati in custodia al titolare. Inoltre l’imprenditore è stato diffidato a sospendere nell’immediato l’attività illecita.

Il personale di Polizia ha poi denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un giovane che aveva esploso dei fuochi pirotecnici in luogo pubblico, in pieno centro, sprovvisto delle previste autorizzazioni. Il trasgressore è stato sanzionato ai sensi dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Salerno, mentre il materiale inesploso è stato sequestrato e affidato in custodia ad una ditta specializzata, in attesa di Decreto di termodistruzione.

Le attività di controllo sono state eseguite su impulso delle direttive emerse dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.