I Carabinieri della Stazione di Pollica hanno sequestrato due immobili completamente abusivi.

L’operazione rientra nella tutela del territorio che rappresenta una precisa scelta di lotta all’abusivismo edilizio che non compromette soltanto il paesaggio, ma altera gli equilibri urbanistici, aggravando i rischi legati alla fragilità idrogeologica e producendo una disparità nei confronti dei cittadini che rispettano le regole.

I sequestri sono frutto di un’azione coordinata tra diversi enti, che unendo le forze hanno concluso l’indagine in modo efficace.

Il Comune di Pollica proseguirà il lavoro di monitoraggio, vigilanza e controllo del territorio, rafforzando la collaborazione con la Regione Campania, Legambiente, l’Arma dei Carabinieri e tutte le istituzioni competenti.

L’obiettivo è consolidare un modello di governo del territorio fondato sulla prevenzione, sul controllo, sul ripristino della legalità e sulla tutela del paesaggio, trasformando il contrasto all’abusivismo in un impegno concreto per la sicurezza, la qualità urbana e il futuro della comunità.