Con l’arrivo dei primi freddi naso chiuso, gola che pizzica e un po’ di stanchezza diventano compagni quotidiani.

Molti la chiamano “influenza” ma in realtà raffreddore e influenza sono due disturbi molto diversi. Riconoscerli è fondamentale per affrontarli nel modo giusto e recuperare prima.

Il raffreddore è provocato da virus più leggeri, come i rinovirus. Si manifesta con naso che cola, starnuti, leggera irritazione alla gola e qualche fastidio generale. Inizia lentamente e, con le giuste attenzioni, si risolve in pochi giorni. È fastidioso, ma raramente ci costringe a letto.

L’influenza vera, invece, arriva all’improvviso e travolge tutto. Febbre alta, dolori muscolari, mal di testa e una profonda spossatezza: il corpo deve reagire a un virus più aggressivo e spesso servono diversi giorni per rimettersi in piedi.

Nei soggetti più fragili può addirittura causare complicanze. Capire quale delle due ti ha colpito non è sempre facile, perché i sintomi possono sovrapporsi.

Ecco perché il consiglio del farmacista è fondamentale: un breve confronto può aiutarti a capire subito come intervenire e con quali prodotti sostenere le difese, alleviare i sintomi e favorire il recupero. Non aspettare che i sintomi peggiorino!

Passa in farmacia: ti aiuteremo a capire se si tratta di raffreddore o influenza e a scegliere la soluzione più adatta per rimetterti in forma in fretta.