Con la cocaina in auto, si danno alla fuga e lanciano la droga dal finestrino. Due arresti a Salerno

Nel corso della notte a Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, presenti nell’ambito dell’evento “Luci d’Artista”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 21enne A.G. e il 18enne Z.G., pregiudicati e disoccupati.

I militari in via Sant’Eustachio si sono avvicinati per un controllo all’auto con a bordo i due giovani, ma all’improvviso il conducente ha accelerato per darsi alla fuga e contestualmente da un finestrino sono stati lanciati degli oggetti.

Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato bloccato. Le successive perquisizioni personali, veicolare e domiciliari e la ricerca effettuata nel luogo del lancio hanno permesso di ritrovare e sequestrare 4 grammi circa di cocaina, già suddivisa in 14 dosi, due bilancini di precisione, un telefono cellulare e 60 euro, verosimile provento di spaccio.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti ai domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si svolgerà questo pomeriggio.

