Banca Monte Pruno e Università di Salerno insieme per promuovere la green economy. Domani il convegno

Si rinnova la collaborazione tra la Banca Monte Pruno e l’Università degli Studi di Salerno, unitamente al Laboratorio Made in Italy, Laboratorio di didattica e ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Domani, martedì 10 dicembre, alle ore 9:00, presso l’Aula delle Lauree “Nicola Cilento” dell’Università di Salerno, si terrà un convegno dal titolo “Green economy e sostenibilità – Tra diritto e mercato”, promosso dal Laboratorio “Made in Italy” di cui è responsabile scientifico il professore Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

L’evento vedrà coinvolti illustri esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e politico che discuteranno della new economy quale possibile guida allo sviluppo sostenibile.



Tra i relatori, per la Banca Monte Pruno, ci saranno il Direttore Generale Michele Albanese ed il Vice-Direttore Generale Cono Federico.

Banca Monte Pruno e Laboratorio Made in Italy dell’Università di Salerno sono, inoltre, già al lavoro per la redazione di un protocollo che miri a promuovere best practices “green” sul territorio con il supporto specialistico ed accademico di ricercatori universitari.

– Antonella D’Alto –