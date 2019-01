Comunità Montane. L’UNCEM Campania chiede un incontro urgente con il Governatore De Luca

L’UNCEM Campania (Unione Nazionale Comuni con Enti Montani) ha deciso di intervenire a seguito di alcune dichiarazioni che il Presidente De Luca avrebbe rilasciato sulle Comunità Montane, ritenute, secondo sindaci, presidenti ed amministratori delle Comunità Montane Campane, “contrastanti e ingiuste per il lavoro straordinario messo in atto in questi mesi per il settore della forestazione”. Un lavoro portato avanti dal Consigliere Franco Alfieri e da UNCEM Campania, unitamente ai sindaci e Presidenti delle Comunità Montane.

“Si è data dignità ad un settore che stava per saltare, dando certezze e maggiori risorse, con un percorso virtuoso per i nostri Enti montani, per i lavorator forestali e, in particolare, per quelli a tempo determinato, che stavano per essere licenziati solo un paio di anni fa – si legge su una nota stampa a firma del Presidente dell’UNCEM Campania Vincenzo Luciano – Abbiamo approvato un nuovo regolamento forestale, firmato il CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro) e dato una visione innovativa al comparto, in termini produttivi e multifunzionali”.

Secondo l’UNCEM Campania, restano alcuni problemi e ritardi relativi, in particolare, alla fase di rendicontazione e di liquidazione agli Enti Delegati, ma sono stati avviati e concordati con la struttura forestale regionale delle azioni tese al superamento di tale problema. “Diciamo al Presidente De Luca – continua la nota – che qualora ci fossero inadempienze o responsabilità accertate, sia in capo ai nostri Enti o alla struttura forestale regionale, vanno denunciate e rimosse drasticamente, con gli strumenti amministrativi a disposizione, evitando sterili scaricabarile. Gli enti stanno facendo tutti il possibile per il riallineamento delle spettanze dei lavoratori, facendo ricorso a tutte le anticipazioni di cassa possibili e altre azioni finanziarie con forti assunzioni di responsabilità. Ma la Regione deve attivarsi per l’accredito della quota restante di risorse del 2018”.

Le problematiche verranno ribadite in un incontro con il Consigliere Delegato Franco Alfieri, programmato per il 17 gennaio.

“Bisogna integrare il fondo consolidato per il personale interno – sottolinea Vincenzo Luciano – e per le spese di funzionamento degli Enti Montani, ormai tagliato oltre ogni limite, con la conseguente impossibilità di coprire tutti gli oneri per gli stipendi del personale pubblico interno, pur se ridotto al lumicino. Ci sono Comunità Montate che hanno un paio di dipendenti, così sfatiamo un’altra leggenda metropolitana”.

L’UNCEM Campania chiede al Governatore De Luca un incontro urgente su tutto ciò, con i sindaci e i presidenti delle 20 Comunità Montane Campane. Sarà l’occasione per chiarire e “rilanciare l’aziona positiva messa in atto in questi ultimi anni”. “Azione – termina così la nota – che mette al centro territori virtuosi e strategici per la crescita dell’intera nostra regione, come le realtà interne montane”.

– Paola Federico –