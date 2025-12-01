È stata molto seguita la prima uscita pubblica del Distretto Diffuso del Commercio, Area Interna Vallo di Diano.

L’entità, nata in seno alla Comunità Montana Vallo di Diano, ha voluto rivolgere le proprie attenzioni prioritariamente agli under 35.

Lo ha fatto con un incontro pubblico svoltosi nei giorni scorsi presso la sede della Comunità Montana a Padula con il workshop “La Nuova Imprenditoria & l’Area Interna del Vallo di Diano“.

L’evento si è focalizzato su due tematiche emergenti dell’economia italiana, molto interessanti in particolare per il comprensorio valdianese: l’autoimpiego nel settore della ricettività e la Silver Economy.

A spiegare il perché è stato Amedeo De Maio, presidente del Distretto Commerciale: “Il Distretto vuole porsi come strumento per valorizzare il commercio nel nostro territorio, partendo dal patrimonio artistico e culturale dei nostri borghi. Una di queste è la Silver Economy, ossia l’economia degli anni d’argento, della terza età. Dobbiamo cambiare il paradigma sottolineando che i numerosi over 65 presenti nel nostro territorio sono una risorsa che ha capacità di spesa ed esigenza di servizi che possono e devono essere offerti dai giovani dando vita ad una sinergia positiva”.

Rocco Cimino, componente del Comitato direttivo del Distretto, ha poi presentato i bandi attivi a sostegno della filiera turistica e ricettiva, con particolare attenzione al Turismo Eco Sociale e al Pid 2025.

Le conclusioni sono state affidate a Vincenzo Quagliano, Coordinatore del Distretto, che ha parlato dei programmi, delle attività e del “Contest sulla Silver Economy” promosso dal Distretto.