Un nuovo appuntamento di grande rilievo culturale si terrà presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno di Sant’Arsenio, con la presentazione del libro “Qualcosa di noi resterà – come sopravvivere alla morte” di Antonio Polito, giornalista e scrittore italiano, attualmente editorialista del Corriere della Sera, edito da Mondadori.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Monte Pruno in collaborazione con il Circolo Banca Monte Pruno e Vallo Più, si aprirà con i saluti istituzionali di Michele Albanese, Presidente della Fondazione e della Banca Monte Pruno, e Aldo Rescinito, Presidente del Circolo Banca Monte Pruno.

A seguire, un dialogo-intervista che vedrà protagonisti Antonio Polito, giornalista, scrittore ed editorialista tra le voci più autorevoli del panorama nazionale, e Raffaele Marmo, Condirettore del Quotidiano Nazionale, che accompagnerà l’autore in un confronto ricco di riflessioni e domande sul significato della vita, della memoria e del lascito umano.

Con il suo ultimo lavoro, Antonio Polito affronta con rigore e sensibilità un tema universale: il rapporto con la morte e con ciò che di noi può restare nel tempo.

Un testo che unisce l’analisi lucida del giornalista alla profondità emotiva dell’uomo, in un percorso di introspezione che diventa anche un invito a vivere meglio “da ora ad allora”. Il titolo stesso, “Qualcosa di noi resterà”, racchiude un messaggio di speranza e di consapevolezza: la vita continua attraverso le relazioni, gli affetti, la memoria e le opere che lasciamo.

Come hanno scritto alcune recensioni, il libro rappresenta “un viaggio nel mistero, alla ricerca di un senso che possa rendere più umano il tempo che ci resta”.

“La nostra Fondazione, su volontà della Banca, del Circolo e dell’Associazione Monte Pruno Giovani è nata con l’obiettivo di promuovere cultura, pensiero e dialogo, valori che nutrono la comunità quanto e più dell’economia – dichiara Michele Albanese, Presidente della Banca e della Fondazione Monte Pruno – Ospitare autori come Antonio Polito e giornalisti del calibro di Raffaele Marmo significa aprire un confronto vero sui temi essenziali dell’esistenza: la vita, la memoria, la responsabilità verso ciò che lasceremo. Crediamo che la crescita di un territorio passi anche attraverso momenti come questi, capaci di unire riflessione, sentimento e civiltà del pensiero”.

La Fondazione, la Banca Monte Pruno e il Circolo della stessa Banca, confermano così la loro costante attenzione alla promozione della cultura, della conoscenza e del dialogo intergenerazionale, attraverso incontri che arricchiscono la vita sociale del territorio e rafforzano il legame tra la Banca e la sua comunità.

L’evento del 5 dicembre si inserisce nel più ampio programma culturale della Fondazione, che continua a portare a Sant’Arsenio voci di prestigio del giornalismo, della letteratura e della società civile, nella convinzione che la cultura resti il bene più duraturo che possiamo condividere.

A conclusione della serata, ai soci della Banca e del Circolo, sarà offerta una copia del libro che potrà essere autografa dall’autore.