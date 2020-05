Comuni Ciclabili. Camerota riceve il riconoscimento FIAB per il terzo anno consecutivo

Camerota riceverà per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Ciclabile. La Federazione Italiana Ambiente Bicicletta consegnerà il prossimo giugno l’ambita bandiera e l’inserimento nel catalogo online dei “ComuniCiclabili” permetterà una promozione cicloturistica del territorio.

L’Amministrazione ha già iniziato a scommettere sul cicloturismo da alcuni anni con lo scopo di una destagionalizzazione e, mai come ora, questa progettualità dà un valore aggiunto al territorio che per il suo paesaggio, il suo ambiente, le strade a basso traffico, le tradizioni rurali e per la sua enogastronomia, dal punto di vista cicloturistico, è un tesoro ancora chiuso nel forziere e tutto da scoprire.