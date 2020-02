“Compra sano,compra italiano”. Forza Nuova Eboli:”Dopo il Coronavirus vanno tutelati i negozi nazionali”

Facendo seguito alla campagna “Compra Italiano” lanciata nel periodo natalizio, ieri sera i militanti della sezione di Forza Nuova ad Eboli hanno effettuato un volantinaggio per sensibilizzare nuovamente i cittadini ad effettuare i propri consumi esclusivamente presso gli esercizi commerciali gestiti da connazionali.

“La recente emergenza sanitaria globale causata dal Coronavirus proveniente dalla Cina e i sempre più preoccupanti dati dell’economia italiana – dicono i militanti di Forza Nuova –rappresentano, a nostro avviso, dei chiari avvisi a tutelare esclusivamente gli interessi nazionali visto che gli stessi vengono continuamente sacrificati dalle nostre istituzioni ad esclusivo vantaggio del politicamente corretto”.

“Il mancato rispetto delle minime regole sanitarie e sindacali in determinati Paesi – proseguono – fa sì che i loro prodotti vengano immessi sul nostro mercato a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati dalle imprese nazionali, determinando, in tal modo, la loro chiusura ed il conseguente licenziamento di moltissimi connazionali con gravissime problematiche anche per le loro famiglie Per la nostra salute e per il nostro futuro a voce alta ribadiamo ‘Compra sano compra italiano’”.

– Chiara Di Miele –