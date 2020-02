Brienza: festa nella casa riposo per i 100 anni di nonna Giovannina Mattù di Marsico Nuovo

Basilicata sempre più terra di longevità e di centenari.

E’ un giorno particolare per la signora Giovannina Mattù, di Marsico Nuovo, ma ospite della casa di riposo “Il Sorriso II” a Brienza, che festeggia i cento anni. Una giornata indimenticabile e di grande festa per l’arzilla nonnina valdagrina, che è stata festeggiata prima all’interno della struttura burgentina, poi successivamente in un ristorante del posto insieme ai familiari.

Nata a Marsico Nuovo il 5 febbraio 1920, è la prima di tre fratelli. Si è sposata nel marzo del 1940 con il signor Francesco Azzato, morto nel 1983. Dal matrimonio della coppia sono nati cinque figli: Nicola, Saverio (che è venuto a mancare) Rosetta, Mario e Luigi. Per lei da sempre una vita sacrificante e da sempre dedita ai lavori domestici, come d’altronde tantissime donne della sua età. Nonna Giovannina ha 11 nipoti e 15 pronipoti. Tutti insieme si sono raccolti attorno a lei in questo importante giorno.

Nonostante l’avanzata età, nonna Giovannina è abbastanza autonoma e sta bene. Oltre ai familiari, di lei ogni giorno è il personale della casa di riposo a prendersene cura, con tanto amore. E’ ospite della struttura di Brienza dal 19 ottobre 2017.

Proprio nel paese burgentino lo scorso 9 dicembre sono stati festeggiati i 100 anni della signora Annunziata Giallorenzo, mentre ad ottobre era venuta a mancare, sempre a Brienza, un’anziana donna di 103 anni. Ma altre centenarie dovrebbero spegnere le candeline nei prossimi mesi. Così la Basilicata, il potentino in particolare, si conferma sempre più terra di longevità.

– Claudio Buono –