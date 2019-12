“Compra italiano”. Forza Nuova Eboli invita ad acquistare i regali di Natale di produzione nazionale

“Anche quest’anno il Natale sta arrivando ed ovviamente tutti sono indaffarati nell’acquistare i doni per i propri cari; non bisogna dimenticare, tuttavia, che anche questo gesto di gioia può essere utile ad aiutare la nostra martoriata economia“.

Così il segretario cittadino di Forza Nuova Eboli, Vincenzo Baffa.

La sezione ebolitana di Forza Nuova, insieme all’associazione “Lega della Terra”, invita tutti ad acquistare i regali di Natale ed i vari prodotti alimentari esclusivamente di produzione nazionale.

“Lo slogan ‘compra italiano’ non vuole essere una semplice trovata propagandistica – spiega Baffa – ma è una naturale soluzione per aiutare l’economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici di vario genere in sostegno delle loro attività mentre a noi tutto ciò viene negato semplicemente perché ‘ce lo chiede l’Europa’. L’Italia prima di tutto e tutti!“.

– Chiara Di Miele –