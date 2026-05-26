Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. Con questo spirito si è concluso l’intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno.

L’opera, promossa e interamente sostenuta dalla Fondazione Monte Pruno, in sinergia con la Banca Monte Pruno ed in piena collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana “Saliera”, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell’intera area.

Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità ed all’incontro. Determinante, per la realizzazione dell’opera, è stato il sostegno morale, l’entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Monte Pruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, che hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città.

Fondamentale la collaborazione istituzionale garantita dal Comune di Salerno e dalla Soprintendenza competente, che hanno accompagnato ogni fase dell’intervento con disponibilità, sensibilità e grande professionalità. L’intervento di restauro è stato eseguito con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana monumentale. Prezioso e costante anche il lavoro dell’architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l’intera realizzazione dell’opera, coordinandone ogni fase con cura e sensibilità tecnica.

L’opera ha riguardato il restauro conservativo della storica fontana monumentale, il recupero e l’integrazione dell’arredo urbano, nuove piantumazioni e il miglioramento complessivo dell’area, restituendo a Piazza Alario un’immagine rinnovata, elegante e pienamente coerente con la sua identità storica

Il Presidente della Fondazione Monte Pruno e della Banca Monte Pruno Michele Albanese ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’intervento: “Questa opera nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la Città di Salerno e verso una comunità che, negli anni, ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra Banca. Piazza Alario non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente punto di incontro, di socialità e di identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Monte Pruno che, con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza, sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Il loro entusiasmo e la loro sensibilità hanno rappresentato la spinta decisiva affinché questo progetto diventasse realtà. Un grazie sentito e sincero va, inoltre, a Vincenzo Napoli, già Sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla Soprintendenza, alla ditta Vassallo – Centro Restauro, all’architetto Mario Palmieri ed a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale. Noi continuiamo a credere che il ruolo di una Banca di Credito Cooperativo non debba limitarsi ai risultati economici, ma debba tradursi in presenza concreta, responsabilità sociale ed attenzione autentica verso i territori. Crescere insieme alle comunità significa anche custodirne la storia, la bellezza e l’anima più vera”.