Operazione di controllo del territorio e sicurezza urbana quella eseguita nella giornata di ieri da parte degli agenti del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal Maggiore Antonio Rinaldi.

L’attività ha portato al sequestro e alla rimozione forzata di diverse auto sprovviste della regolare copertura assicurativa in sosta su area pubblica. L’operazione è scattata in un’area di parcheggio pubblico situata in località Laura.

Durante il servizio di pattugliamento gli agenti hanno notato la presenza di alcuni veicoli che risultavano fermi nello stesso punto già da diverso tempo. Insospettiti dalla situazione, gli operatori hanno avviato verifiche mirate, interrogando in tempo reale le banche dati della Motorizzazione Civile e dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Gli accertamenti informatici hanno confermato i sospetti degli agenti: per quattro veicoli la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCA) era ampiamente scaduta. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento del carroattrezzi, provvedendo all’immediata rimozione forzata di quattro auto e al loro affidamento in custodia giudiziale al custode acquirente autorizzato.

Il fermo e la sosta di un veicolo senza assicurazione su suolo pubblico equivalgono alla circolazione dello stesso e costituiscono una grave violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada.

Ai rispettivi proprietari è stata applicata la sanzione amministrativa che prevede una multa compresa tra gli 866 e i 3.464 euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai fini della successiva confisca.