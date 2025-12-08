Commercio. Codacons: “Vendite non ripartono, soffrono i piccoli negozi”
“Non riparte il commercio ad ottobre con il volume delle vendite al dettaglio che su anno rimane fermo sia per i beni alimentari che per quelli non alimentari”.
E’ quanto afferma il Codacons, commentando i dati diffusi dall’Istat.
Per l’associazione dei consumatori, ad ottobre a fronte di un incremento annuo in valore del +1,3%, le vendite rimangono stazionarie in volume. A soffrire sono soprattutto i piccoli esercizi che rispetto al 2024 registrano una contrazione delle vendite del -0,5% con punte del -0,8% per i negozi non alimentari.
“Dati nel complesso molto negativi se si considera che nei primi dieci mesi dell’anno il volume delle vendite registra una flessione del -0,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre in valore, a causa dei rincari dei prezzi, aumentano del +0,8%” conclude il Codacons.