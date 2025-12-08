Due ragazzi di 10 anni dell’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro andranno a Roma per incontrare il Santo Padre.

Per l’Azione Cattolica Italiana l’8 dicembre è un giorno speciale che coincide con la tradizionale festa dell’Adesione. “Fare la tessera – si legge nel comunicato dell’Azione Cattolica Nazionale – è un gesto piccolo ma potente, per chi non ha timore di appartenere, di far suo un progetto di vita e di fede e di raccontarlo alla propria comunità”.

Aderire all’Azione Cattolica è dunque una scelta di fedeltà alla Chiesa e la festa è l’opportunità per riscoprire la bellezza di un patrimonio di relazioni e la fraternità, che rende l’associazione una palestra di sinodalità.

Anche l’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro rafforza il tratto vocazionale del gesto dell’adesione consapevole che l’appartenenza all’associazione è una “vocazione particolare”, uno stile con il quale vivere la fede battesimale in ogni età dell’esistenza. L’Azione Cattolica di Teggiano-Policastro, sostenuta dal Vescovo Antonio De Luca, ha in cantiere un fitto programma formativo per i propri aderenti sostenendo il cammino delle parrocchie in cui essa è presente.

Ogni anno l’Azione Cattolica Nazionale per gli auguri natalizi si reca in udienza privata dal Santo Padre. Dodici diocesi italiane sono invitate ciclicamente e quest’anno tocca alla diocesi di Teggiano Policastro e tra tutti i ragazzi aderenti sono stati sorteggiati Francesco di Buonabitacolo e Giulia dell’Ac interparrocchiale PHASIS (Corleto Monforte, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella).

I due giovani saranno accompagnati a Roma dalla responsabile diocesana ACR Maria De Filippo. L’udienza sarà venerdì 19 dicembre ore 11:30 e verranno recapitati dei doni, un sacco a pelo e una tenda, suggeriti dall’Elemosineria della santa Sede per sostenere i tanti gesti di carità del Santo Padre.

A Papa Leone XIV sarà consegnato nuovo logo su ceramica che racconta l’Associazione.